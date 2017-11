Aastatel 2010-2012 Kaia Kanepit treeninud Silver Karjus kommenteeris värskelt avaldatud raamatus ilmsiks tulnud asjaolusid. "Kaia on avameelselt avanud tennisemaailma valusid ja võlusid. Professionaalses mõttes püüdsin teda treenerina maksimaalselt aidata. Muidugi tegin ma vigu ja seda on võimalik tagantjärele tunnistada," ütles Karjus.

Kanepi taipas, et too omaette vanduja oli tema enda treener. "Nui" tähendab reketit, mille keeled olid kulunud, Kanepi polnud mängu ajal pannud tähele treeneri soovitust seda vahetada. Kaia oli šokeeritud, kuid vahetas katkiste keeltega reketi ära. Õhtusöögi ajal küsis Kanepi Karjuselt selgitust ning too seletas, et temas on kaks poolt ja palus toda teist mitte tähele panna.

Aga üks asi ei andnud veel talle rahu: esimesel päeval lõunauinakut tehes puges Karjus mängija kõrvale voodisse. Nimelt elati rahapuuduse tõttu ühes toas.