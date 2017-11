Korvpalli Euroliiga kuuendas voorus läksid vastamisi kaks Vana Maailma kossuhiidu, kellel kahepeale kapis lausa 15 Euroliiga tiitlit. Gigantide duellist väljus sel korral võitjana Maccabi, kes alistas kodusaalis Madridi Reali 90:83.

Madridi meeskond alustas kohtumist hästi. Avaveerandil saadeti Maccabi korvi suunas teele kümme kaugviset, millest sopsas läbi rõnga neli. See oligi piisav, et minna esimesele pausile 30:22 eduseisul.



Teine veerandaeg oli Hispaania meeskonna jaoks aga kui õudusunenägu. Kaugvisked enam ei kukkunud ning poolajaks oli Maccabi juba peal 47:42.



Kolmandal veerandajal Real küll üritas veel kaugel, kuid nähes, et visked endiselt ei kuku, hakati korvi alt punkte tooma ning viimaseks veerandajaks oli Hispaania klubi omakorda peal 66:64.



Sellest võttis šnitti omakorda Maccabi, kes samamoodi korvi alla ronis ning seda vägagi edukalt tegi. Lähedalt toodud korvide toel võitis Maccabi viimase veerandaja 26:17 ning nii kuulus kogu kohtumine neile 90:83.



Madridi klubi jääb aga kiruma oma viskeprotsente. Kui kaheseid tabati platsilt veel enam-vähem (35st 19 ehk 54%), siis 34st kaugviskest sopsas läbi rõnga vaid 8 ehk 23,5%.



Maccabi kaheste protsent oli küll kehvem (52,3%), kuid kuna viskeid lähiümbrusest tehti ligi kaks korda rohkem, oli see piisav, et kohtumine võidusadamasse tüürida.



Võitjate resultatiivseim oli Deshaun Thomas 21 punktiga, Madridi klubi vedas tavapäraselt Luka Doncic, kelle arvele jäi täna 19 punkti.