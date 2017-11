Võistluste peakorraldaja Kalevi Ujumiskool ja Kristo Krinpus ootab häid resultaate ja rõõmsaid nägusid ujujatelt. "Minu jaoks ongi kõige tähtsam, et ujuja jääb võistlusega rahule ning saab kasvõi ühegi toreda mälestuse tulevikuks," sõnab ta. "Loodan ka tasavägiseid finaalujumisi ning kuna võistlus toimub uues Sõle ujulas, siis miks mitte näha ka mõnda Eesti rekordit. Loodame, et ujujad võtavad uue võistluspaiga omaks ja naudivad võistlemist täiel rinnal."



Krinpus rõhutab veel, et on üritanud luua võistlust, kus on mõeldud eelkõige meie tippujujatele. "Tahaksin, et meie tippujujad saaksid tugevas konkurentsis omavahel mõõtu võtta ja ei peaks alade vahel väga pikalt ootama," selgitab korraldaja võistluste tagamaid. "Paljud ujumisvõistlused Eestis on suunatud suuremale massile ja venivad väga pikaks. Samuti oleme alati proovinud anda parima, et auhinnakott oleks rikkalik, sest pärast pingutust ja esikolmiku koha saavutamist on ujujale väga tähtis, et teda hinnataks vääriliselt."



Ujujatel on Kalev Openil kasutada eraldi saal kus nad saavad startideks valmistuda ja hiljem puhata. Hommikused eelujumised algavad kell 10 ning närvekõditavad finaalid mõlemal võistluspäeval kell 17. Pealtvaatajate päralt on suur tribüün, seega tasub basseini kohale tulla ja enda lemmikutele kaasa elada.