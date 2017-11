Kui nädalapäevad tagasi sai lahatud korvpallimaailma vägevat vastasseisu Kaunase Žalgiris – Moskva CSKA ja välja toodud ka teisi põhimõttelisi vastasseise, siis üks seisab neist oluliselt kõrgemal. See on Kreeka vihkamist ja absoluutset sallimatust täis derbi Ateena Panathinaikos – Pireuse Olympiacos.

Nende matšide ajalugu ulatub 70 aasta taha, vast kõige rajum „andmine“ nii platsil kui tribüünidel oli 1990-tel, aga ega praegu toimuv suurt alla ei jää. Mis siis toimub – eks meiegi sportlased, kes on Kreekas mängimas käinud või mõnda Kreeka klubisse kuulunud, teavad, et lihtne seal pole, kaugeltki mitte. Eriti külalismeeskonnal. Lühidalt on nii, et eriti just tribüünidel toimuvat ei saagi paari lausesse mahutada. See on ühest küljest košmaar, teisest küljest võib seda iseloomustada kreeklaste tulise iseloomuga. Kus omasid hoitakse surmani, aga võõrastes värvides vastasvõistkonda vihatakse. Samuti surmani ... Ja ka platsil on mängijad sellises erilises meeleseisundis, mis vaid selle konkreetse kohtumise puhul lõkkele lööb.

Panathinaikos on Kreeka korvpalli edukaim klubi oma 35 meistritiitliga, Olympiacosel on tiitleid 12. Ka Euroliiga võite on Panathinaikosel rohkem – kuus, vihasel rivaalil aga kolm.