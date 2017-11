Kauane FC Barcelona poolkaitsja Xavi on otsustanud, et tänavune hooaeg jääb talle jalgpallis viimaseks.



37aastane hispaanlane lahkus oma kasvatajaklubist 2015. aastal, kui liitus Katari satsi Al-Saddiga. Juba siis tipptasemel vutist sammu tagasi teinud Xavi otsustas nüüd, et on aega üldse areenilt kaduda.



"See on mu viimane hooaeg jalgpallurina," sõnas mees. "Järgmisel aastal plaanin treenerikursustel käima hakata ja õpin treeneriks."



"Olen olnud väga õnnelik, et karjääri jooksul vigastused mind ei takistanud. Praegu on mu tase platsil lihtsalt langenud ja pärast mänge olen väsinum kui kunagi varem. Ma lihtsalt ei taastu enam korralikult," lausus poolkaitsja.



Kataloonia klubi särgis neljal korral Meistrite liiga karika pea kohale tõstnud Xavil on Hispaania koondisega ette näidata ka kaks EM-kulda ning 2010. aasta maailmameistritiitel.