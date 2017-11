Täna hommikul pidas Eesti naiste korvpallikoondis TTÜ Spordihoones avatud treeningu enne homset Euroopa meistrivõistluste valikmängu Türgi vastu.

Õhus oli tunda nooruslikku energiat ja naiskonna ühist vaimu. Kogenumad mängijad utsitasid päris värskeid koondislasi tagant ning visked kukkusid päris hästi sisse.



Rahvusvõistkonna kapten Mailis Pokk sõnas, et noorematel mängijatel on arusaadavalt väike vibra ja ootusärevus sees. “Eks me kõik oleme põnevil, eriti noored mängijad. See on normaalne, paljudele ikkagi esimene kord koondist esindada.” sõnas 25-aastane ääremängija.



“Sisekliima on naiskonnas hea. Kõik saavad omavahel hästi läbi ning teavad, mis nende ülesanne, roll on. Homme vaatame veel enda taktika nii rünnakul kui kaitses üle. Enamus asju on juba selgeks tehtud, ehk siis nüüd tuleb need veel ainult üle korrata," lausus Pokk.

Peatreener Janne Ritsi arvates on vastane küll tugev, kuid mingiks paanikaks homme põhjust pole: “Türgi on maailma rankingus kuues ja väga kõva sats ning ma loodan, et kõik noored korvpallurid ja treenerid tulevad homme mängule, et näha, kuidas mängib maailma tipp.”



Rits sõnas, et koondises on peamiselt noormängijad, kes jõuavad tippu alles nelja-viie aasta pärast. Homme minnakse peatreeneri sõnul saama head kogemust. “Jah meil on päris nooruslik võistkond, kuid selline see meie naiste korvpalli hetkeseis on," lausus ta

Koondise noorim mängija, 15-aastane tartlane Anna Gret Asi on samuti mänguks valmis. “Ma ütleksin, et olen homseks mänguks tõesti valmis. Türgi vastu mängimine on minu jaoks suur au ja uhke tunne on esindada Eesti rahvuskoondist.”

Kohtumine TTÜ Spordihoones algab kell 17. Piletid on müügis Piletilevis ja kohapeal. Eesti naiskond kuulub Euroopa meistrivõistluste valikturniiril B-alagruppi koos Türgi, Poola ja Valgevenega.