David Beckhami vedamisel Põhja-Ameerika jalgpalliliigasse MLS pürgiv Miami meeskond on suure teadaande ootuses.



Praegu 22 meeskonda koondav liiga plaanib oma klubide arvu suurendada 28ni, mistõttu tundub Miami MLS-i unistuse täitumine ainult aja küsimus olevat.



Tänavu Minnesota Unitedi ja Atlanta Unitediga tugevnenud liigaga liitub järgmisest hooajast ka Los Angeles Galaxy linnarivaal Los Angeles FC.



Põhja-Ameerika liiga pole veel avalikustanud, millal Miami uudis ametlikuks tehakse.



"Ootame väga koostööd Davidi [Beckhami] ja Todd Boehlyga, et viimaks meeskond liigasse võtta," sõnas MLS-i esindaja Dan Courtemanche BBC-le.



"David on koos oma partneritega sellesse projekti üüratult hulgal aega ja raha panustanud. Ta soovib tipptasemel jalgpalli Miamisse tuua. Ametliku teadaande Miami osas loodame teha paari kuu jooksul," lausus Courtemanche.