Septembris teavitas Suurbritannia Bobisõidu ja Skeletoni Liit (BBSA) nende naiste esinumbrit Mica McNeilli, et neil puuduvad rahalised vahendid, et teda tänavusel talvel toetada. Säärane uudis mõjus neiule pool aastat enne taliolümpiat pehmelt öeldes šokeerivalt.



23aastane McNeill, kes võitis tänavu juunioride MM-ilt kuldmedali, keeldus alaliidu juttu uskumast. Kuidas saab neil olla raha, et saata MK-etappidele kolm meeskonda [bobikelgul võisteldakse kahekesi kelgus, üks roolija ja üks kaassõitma - K.J], kuid ühe naiskonna jaoks krõbisevat ei jää?



Alaliidu otsus oli aga lõplik ning põhjenduseks toodi varasemalt tehtud üleliigsed kulutused. Sisuliselt ei suutnud alaliit näpuga õigesti järge ajada ning pool aastat enne olümpiat oli vaja kusagilt kulusid kärpida, et 50 000 naela suurune auk eelarves tasa teha.



"Kui küsisin neilt, et kuidas jätkub neil raha kolme meeskonna jaoks, siis kostus vastuseks, et meeste õlul on medalilootused," sõnas McNeill BBC-le antud usutluses. "Ma saaksin aru, et kui see argument oleks usutav ühe või kahe kelgu puhul, kuid väita, et kõik kolm meeskonda suudaksid medalite eest võistelda, on naeruväärne."



"Sa ei taha sel hetkel karjuda, et tegemist on seksistliku otsusega, aga vaadates, millisesse nurka meid suruti, siis see lihtsalt tundub nii," sõnas McNeill.



Viimases lootuses otsustas britt pöörduda kaasmaalaste poole, sest Olümpiamängudel osalemine on alati tema suurimaks unistuseks olnud.



Hooandja taolises portaalis palus ta inimeste abi, et nad võimaldaksid bobikelgu naiskonnal tänavuse aasta MK-sarjast osa võtta ning Olümpial võistelda.



Kõigest kolme päevaga oli tema PyeongChangi projekti toetanud tuhandeid inimesi ning projekti kodulehelt vastu vaatav rahanumber ulatus üle 25 000 naela ning nädala lõpuks küündis summa juba üle 30 000. See aga tähendas, et neiul oli koos vajalik summa, et oma kaaslasega tänavuse aasta MK-sarjast osa võtta.



Sel nädalavahetusel oligi McNeill koos kaassõitja Mica Moorega võistlustules hooaja avavõistlusel USAs Lake Placidis, kus teeniti 20 osaleja seas kaheksas koht.



Praeguseks on BBSA saanud omale uue juhi Christopher Rodriguesi näol, sest senimaani alaliitu juhtinud Richard Parker astus septembri lõpust ametist tagasi.