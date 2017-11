Tehva sõnul on umbes viis protsenti asju, milles Kalju, Infonet ja Levadia ei taha jalgpalliliiduga nõustuda. Tema enda vaatevinklist mängib seal rolli näiteks klubis treenitud mängijate ehk KTMi reegel. Laiemas plaanis selgitas ta pikemalt olukorda, kus klubi juhtide tehtud töö ja vaev ei too tagasi piisavalt positiivseid emotsioone.

Kalju presidendi teada ei olnud Leškini ja Infoneti taandumise taga raha. „See kõik on väga palju kinni emotsioonis. Inimestel on vaja midagi tagasi saada. Kui seda ei tule spordist, siis vähemalt keegi peab patsutama õlale ja ütlema: „Aitäh Kuno, et sa oled seda teinud, aitäh Andrei, et sa oled olemas, aitäh Viktor, et sa viid jalgpallielu edasi.“ Oluline on, et inimene tunneks end selle protsessi juures hästi. Ma arvan, et see kütus sai Leškinil otsa.“

Kolmikklubi variant oli siiski laual. Kas see tähendab, et korraks tühjenes ka Tehva kütusepaak? „On mõned asjad, millest rääkida ei saa. Jalgpallis on arusaam, et need asjad jäävad riietusruumi ja sinna tahaksin ka selle teema jätta. Oleme asja lahti rääkinud ja olen sellest välja saanud. Otsus on tehtud: Kalju jätkab, Levadia ja Infonet ühinevad."

Viimaste puhul piisas vaid Leškini taandumisest ja klubi lakkas eksisteerimast. Tehva tunnistas, et ka tema Kaljust lahkumine tekitaks praegu üsna sarnase stsenaariumi, kuid klubi näeb vaeva, et tulevikus vähem ühest inimesest sõltuda.

„Kui see peaks just täna juhtuma, siis tunnistan, et minu ajaline panus, teadmised ja klubi vedamine on päris suure tähendusega, ja Nõmme Kaljul oleks praegu ilma minuta väga raske hakkama saada. Aga klubi eesmärk on, et selline sõltuvus kaoks, kuid see protsess võtab aega,“ ütles Tehva ja kinnitas, et järgmine aasta ei jää Kalju viimaseks.

Niisamuti selgitas Tehva, miks kurikuulus KTM-reegel teda häirib. Kas Kalju jääks eurorahadeta ellu? Miks pole klubil endiselt oma treeningbaasi, millest on räägitud aastaid? Kui palju muutub talvel esindusmeeskonna koosseis? Vastuse saavad need ja paljud muud põnevad küsimused.