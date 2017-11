Eelmise aasta EMi järel Rootsi koondisega lõpparve teinud Zlatan Ibrahimovic sõnas Sky Sports Itaaliale antud intervjuus, et tema päevad rahvuskoondise särgis on möödas.



"Ma ei mõtle ei Rootsi ega MMi peale," sõnas legendaarne ründaja. "Hetkel keskendun ainult platsile naasmisele ja oma vormi taastamisele. Minu peatükk rahvuskoondisega on lõpetatud. Võib-olla oleks saanud ma rohkem panustada, võib-olla vähem, kuid üks on kindel. Minu aeg on läbi, kuid sellegipoolest oleks ilus, kui Rootsi MMile jõuaks."



"Praegu, kui mind enam meeskonnas pole, mängivad nad pingevabalt. Inimesed ei oota enam võite. Kui mina olin koondises, ootasid kõik, et me võidaksime MMi või EMi. Praeguseks on see muutunud ja mehed mängivad nii, nagu neil poleks midagi kaotada."