Eilse Kolumbia ja Lõuna-Korea jalgpallimängu järelkajad ei taha vaibuda. Pärast kohtumist on meedias jututeemaks James Rodriguezi naeruväärne teesklemine ning Edwin Cardona žest asiaatide suunas.



Lõuna-Korea 2:1 võiduga lõppenud mängus puhkes paras skandaal kohtumise 62. minutil, kui Müncheni Bayernis laenul viibiv James Rodriguez Kim Jin-Su vastu vea tegi.



Tol hetkel oma koondisega 0:2 kaotusseisus olnud kolumblane otsustas vastasele abikäe ulatada, kui ta särkipidi lõuna-korealase maast püsti sikutas. Selle peale reageeris muidugi kaitsemängija, kes ennast ümber pööras ning käega Rodrigueze pikalt saatis.



See oli aga märguanne Lõuna-Ameerika mehele, kes jalamaid kahe käega näost kinni haaras ning siputades maha kukkus.



Tekkinud sõnavahetuses väljendasid mõlemad osapooled asjast oma arvamust ning omamoodi saavutusega saigi siis maha Edwin Cardona, kes asiaatide suunas mõnitava žesti tegi.



Pärast mängu postitas Kolumbia koondise oma ametlikult Twitteri kontolt mehe videopöördumise, kus ta oma käitumist selgitab.



"Ma ei mõelnud kedagi solvata, ei riiki ega rassi. Kui keegi tundis ennast puudutatuna või tõlgendas seda kuidagi halvas võtmes, siis palun selle pärast vabandus," sõnas mees videos.



"Soovin öelda, et ma pole agresiivne inimene ja kahetsen väga intsidenti, mille käigus minu tegusid võis valesti tõlgendada."



Kogu intsident (Cardona žest alates 48 sekundist):