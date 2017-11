Üheksakordse autoralli maailmameistri Sebastien Loebi sõna maksab WRC-sarjas nii mõndagi. Viimati antud usutluses kiitis legendaarne prantslane Ott Tänaku kiirust, kuid lisas, et puudu jääb stabiilsusest.



"Tänavused autod on palju ilusamad kui varem, kuid ka palju võimsamad," lausus Loeb. "Ogier võitis MM-tiitli targalt sõites. Kui ta nägi, et ei suuda rallit võita, läks ta kindla peale välja, et punktid koju tuua. Niimoodi tullaksegi maailmameistriks."



"Tänaku ja Neuville'i näol on tal küll olemas väga kiired konkurendid, kuid neil puudub hetkel veel vajalik stabiilsus," arvas prantslane. "Samas on väga huvitav vaadata noorte kiirete sõitjate pealekasvu. Tänak on mõnel kiiruskatsel ikka tõsiselt lennanud, seda on tore vaadata."



Ühtlasi on pikalt spekuleeritud mehe võimaliku naasmise üle. Mis Loeb ise asjast arvab? "Tänasel päeval pole midagi konkreetset otsustatud," vastas mees. "Kuna Peugeot' jätkab rallikrossis osalemist, siis kindlasti on see minu peamine väljund, kuid üks-kaks rallit WRC-sarjas pole samuti välistatud. Hetkel ei oska teile rohkem midagi öelda."