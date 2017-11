Tänavust hooaega Eesti meistriliigas hästi alustanud Valga-Valka ei saa Läti liigas oma mängu kuidagi käima. Täna jäädi koduväljakul 77:80 alla Liepajale.

Võõrustajad alustasid kohtumist korralikult, avaveerand võideti 21:16. Seejärel anti aga külalistele kindlust ning poolajale pääses Liepaja juba neljapunktilises eduseisus.

Pärast pikka pausi suutis Valga vastase hoida vaid 12 punkti peal ning otsustav veerandaeg algas viigiliselt. Siis näitasid Liepaja mehed aga kindlat kätt, viskasid 10 minutiga koguni 28 punkti ja võtsid piirilinnast magusa võidu.

Valga poolelt tõusis resultatiivseimaks meeskonna liider Roberts Freimanis 22 punktiga. Võitjate poolelt viskas Karlis Apsitis üleplatsimehena 24 silma.

Läti liigas oli see Liepajale teiseks võiduks nelja kaotuse kõrval, Balti liigas pole kolmest mängust võiduarvet avatud. Valga saldo on lõunanaabrite juures samuti 2-4, Eesti meistriliigas on aga kaotatud vaid Kalev/Cramole.