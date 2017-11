Eesti naiste korvpallikoondise kogenuim mängija Merike Anderson tõdes pärast EM-valiksarjas 56:81 alla jäämist Türgile, et kui otsustavaks saanud teine veerandaeg välja arvata, polnud mängupilt halb ning edasiminek on olemas.

"Mängupilt oli eelmiste tsüklitega võrreldes parem!" kiitis Euroliiga klubi Braine'i Castorsi ridadesse kuuluv 35-aastane Anderson. "Noored on tublid ja tahtmist täis, kuid vajavad veel kogemusi. Arvan, et paari aasta pärast näitavad nad juba teist mängu. Nagu meie uus peatreener Janne Rits rõhutab, on tegemist pikema protsessiga. Koondise nooremad mängijad on 15-, 17-, 18-, 20-aastased. Esmalt tuleb veel kõvasti trenni teha."

Anderson lisas, et türklannad on individuaalselt tugevad ja lahendasid asju eestlannadest sammu võrra paremini.

Saksamaa ühes tugevamas klubis Kelternis mängivale ja sellega EuroCupil osalevale, täna 19 punktiga Eesti resultatiivseimaks kerkinud Mailis Pokile meeldis, et Eesti oli tugeva Türgiga (tänavuse EMi viies) valmis võitlema ja tegutsema agressiivselt. "Me ei andnud neile midagi kergelt. Vahe tuli paljuski sisse meie enda kiirustamise ja rapsimise pealt. Lisaks jäime esimesel poolajal passiivseks, teisel poolajal mängisime korvi alla rohkem," rääkis Pokk.

Tema meelest kohaneb koondis tasapisi uue juhendaja Ritsi nõudmistega. "Merike on temaga koos mänginud, noored saavad nüüd rohkem mängida. Arvan, et läheme järjest paremaks," ütles Pokk.