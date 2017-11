Eesti naiste korvpallikoondis kaotas uue peatreeneri Janne Ritsi käe all uue EM-valiksarja avamängus Türgile 56:81, aga juhendaja nägi paljugi positiivset.

"Mänguaega said ka need mängijad, kes peaksid koondist edaspidi kandma hakkama. Teisel veerandil püüdsime kiirelt korve saada ja vastased tegid meile kiirelt tagasi. Mulle meeldib, kui kiirelt suutsime sellest õppida (teise poolaja kaotas Eesti ainult 3 punktiga - toim). Vanemad ja kogenud mängijad aitasid noored järjele ega jätnud neid üksi. Noored on nende kõrval oldud kuue päevaga tublisti kasvanud. Nad tahavad ja teevad. Ning kõik see kokku ongi kõige olulisem," võttis Rits naiskonna tegemised kokku veidi filosoofilisemal moel.

Tema nõudmised on mõistagi veidi teistsugused kui eelmisel peatreeneril Jaanus Levkoil - igal juhendajal on oma käekiri. "Pick'n'roll ja -pop, lõiked," ütles Rits lühidalt oma eelistused. "Eks see ole veidi teistmoodi, kuii naised on harjunud mängima. Nende füüsilised näitajad on läinud paremaks. Töötame perspektiivi silmas pidades ja püüame üha areneda."

Eesti peab järgmise EM-valikmängu kolmapäeval Minskis Valgevenega, järgmine kahemänguline "aken" tuleb tuleva aasta veebruaris. Veel kuulub sellesse, B-alagruppi Poola.