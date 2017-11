Mainekas korvpalliportaal Eurobasket valis Balti liiga vooru parimaks mängijaks Kalev/TLÜ palluri Bamba Falli.

217sentimeetrine keskmängija teenis tunnustuse TTÜ vastu näidatud partiiga. Kalevi võidumängus viskas Fall 25 punkti ning noppis 12 lauapalli. Eurobasket toob lisaks välja, et senegallane on meeskonna edu üks alustalasid ning Balti liiga parim lauavõitleja.

Esikolmikusse mahtus ka Pärnu pallur Mihkel Kirves, kes järgnes Valmiera pallur Janis Kaufmanisele. Kirvese puhul tuuakse välja kohtumine Minski Tsmokiga, kus ääremängija viskas 25 punkti. Lisaks usub Eurobasket, et 20aastane pallur võib tõusta tiimi liidriks.

Teiste seas mainiti ära ka Raplas mängiv Devonte Upson ning veel üks pärnakas Karl Martin Kask.