Eesti korvpallikoondise liider Rain Veideman ja GSA Udine kaotasid Itaalia esiliigas hooaja hakatuseks kaks mängu, kuid on pärast seda saanud viis võitu järjest, täna alistati võõrsil Verona Tezenis 77:61.

Mäletatavasti esines Udine president Alessandro Pedone pärast teist vooru bravuurika avaldusega, et tiim hakaku võitma, muidu muutub treener Lino Lardo töökoht tuliseks. Lardo käis ka vaibal ja rahustas bossi maha, et alguse asi, küll läheb paremaks. Kolmandas voorus saadigi võit, kuid õnnega pooleks. Sealtmaalt on aga saadud neli suurt, keskmiselt 20-punktilist võitu, ning endale lastud visata keskmiselt vaid 63 punkti.

Veideman mängis täna 31 minutit ning kogus 7 punkti, 7 lauapalli ja 6 korvisöötu. Udine kaotas avaveerandi 16:21, kuid valitses edaspidi selgelt. Tsenter Chris Mortellaro kogus 18 ja ameeriklasest tagamees Kyndall Dykes 17 punkti.

Serie A2 Idadivisjonis juhib Trieste täisedu, 6 võiduga. Ka Bologna Consultinvestil on 6 võite, aga ka 1 kaotus. Sarnaselt Udinega 5 võitu, kuid kuuest mängust on Jesil ning Kaspar Treieri ja Arnold Mitti koduklubil Montegranarol. Nemad nagu ka Trieste peavad oma 7. vooru mängu homme.