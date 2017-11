Walesis autoralli MM-sarjas juba viienda järjestikuse tiitli kindlustanud prantslane Sebastien Ogier ütles WRC Youtube'i kanalil ilmunud videoloos, et kartis õhtupimeduses peetud katsete ajal katkestamist.

Ogier' Ford Fiestal purunes 15. katse ajal rehv ja üles ütles ka vasaku esiratta pidur. Nii pidi rallistaar keerulistes oludes edasi sõitma kolme piduriga. Ogier' katkestamine oleks andnud hiilgava võimaluse Thierry Neuville'ile ja Ott Tänakule, kes oleks suure tõenäosusega vähendanud enne Austraalias peetavat viimast etappi alla 30 punkti.

"Arvasin peaaegu, et mäng on läbi. Proovisin autot pimedas parandada, aga vasakul esirattal oli sisuliselt kõik puudu. Saime hakkama, aga arvasin, et kaotan viimasel pimedal katsel palju aega. Kuigi ma pole kunagi olnud suur öiste katsete fänn, siis olen tavaliselt hästi hakkama saanud," rääkis Ogier.