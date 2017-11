Aasta alguses traagiliselt hukkunud Astana jalgratturi Michele Scarponi vend Marco on asunud hea seisma selle eest, et liikluskultuur paraneks ja autojuhid ei kasutaks rooli taga istudes mobiiltelefone.

Scarponi perekond kavatseb asutada sihtasutuse, mis hakkab propageerima turvalist liiklemist. Marco Scarponi on palunud asuda kampaaniat juhtima paraolümpial käsiratturite konkurentsis kulla võitnud endise vormeliässa Alex Zanardi, vahendab rattauudised.ee.

Michele Scarponi. (Alessandro Garofalo)

“Võib-olla on targem jätta auto garaaži, kui sõita sellega mõned meetrid poodi, baari või lasteaeda,” ütles Marco Scarponi. “Terve, jätkusuutlik ja turvaline eluviis sõltub sellest, kuidas me teid kasutame. Ükskõik kas meile meeldib see või mitte, kuid nii kaua, kui peame end süütuteks, oleme kõik potentsiaalsed mõrvarid.”

Statistika on karm. Eelmisel aastal sai Itaalias maanteel surma keskmiselt üks rattur päevas ja keskmiselt hukkus kaks jalakäijat päevas. Aastas saab Itaalias liiklusõnnetuse tagajärjel surma 4000 inimest.

Michele Scarponi sai kodu lähedal treenides autolt löögi. Uurimine on pooleli, kuid arvatakse, et sõidukijuht tegeles sel saatuslikul hetkel mobiiltelefoni näppimisega.