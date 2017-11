Kalevi tubli üldmäng ja Briscoe superdebüüt. Ehkki kohtumise algus möödus korvidevaeselt, haaras Kalev kerge initsiatiivi ega jäänud mängu jooksul kordagi kaotusseisu! Teist veerandit alustati 11:3 spurdiga ja kruviti edu 33:20ni. Seejärel suudeti hoida vahet stabiilselt kümmekonna punkti piires ning lõpuveerandi hakatuseks kasvatati seda veelgi. See kõik toimus ka Briscoe suurel toel!

Super! Briscoe näitas, et on mängija, kes Kalevil puudu oli. Päris esimestel minutitel kasutas peatreener Alar Varrak teda mängujuhina, kuid see eksperiment lõppes peagi ja noor jänki võttis sisse ründava tagamängija koha. Juba oma esimese üheksaminutilise mängulõiguga kogus ta 4 punkti ja 5 korvisöötu. Mängu lõpuks olid need arvud vastavalt 20 ja 6, lisaks ka 5 lauapalli.

3. Mis üllatas meeldivalt?

Publiku hulk! Vihmasel sügisõhtul oli Kalevi spordihalli kogunenud meeldivalt palju pealtvaatajaid, tribüünid olid peaaegu täidetud. Üheks põhjuseks oli kindlasti huvi Isaiah Briscoe vastu, teiseks aga Kalevi eelmise nädala tubli etteaste Peterburi Zeniti vastu ning lootus, et ehk õnnestub nüüd võiduarve avada. Fännid ei pidanud pettuma!

Kalev/Cramo vs Astana (Martin Ahven)

4. Kes oli Kalevi parim?

Isaiah Briscoe. Suurepärase mängu tegi ka 18 punkti kogunud Bojan Subotic, kuid asi pole ainult statistikas, vaid ka asjaolus, et tulla Euroopasse ja teha tugeva Kasahstani klubi vastu kohe säärane partii! Briscoe vajab Vana Maailma korvpalliga kohanemiseks ilmselgelt veel aega, kuid mees näitas nii häid individuaalseid võimeid ja oskusi kui ka piisavat IQd. Nüüd jääb üle vaid küsida, millal mees Kalevist ära ostetakse?...

5. Mida edaspidi parandada?

Mõnda lepingut! Tänase mängu põhjal tuleb naljaga pooleks öelda, et Briscoe'ga tuleb veel kohe õhtul sõlmida kontraht, mis hoiaks teda Kalevis hooaja lõpuni. Midagi pole öelda, Ühisliiga mängudel hoiavad silma peal ka kõik Vana Maailma suured klubid ja on vaid aja küsimus, millal Briscoele järgmine pakkumine tehakse.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Alar Varrak: "Meil olid mängud, kus võitsime nii esimese veerandaja kui ka teise poolaja, kuid teise veerandi ärakukkumise tõttu ikka mõne punktiga kaotasime. Praegu vaatasin just protokollist, et vastase suurim spurt oli 6:0, ja sedagi üsna mängu alguses. Muidu olid ikka tulnud sisse paari-kolmeminutilised perioodid 0:10, 2:15. Täna üritasime seda vältida ja juures oli ka lisakäik."

7. Mis saab edasi?