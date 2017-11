BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond sai VTB Ühisliiga tabelisse esimese võidu, alistades Astana 83:73. Peatreener Alar Varrakut rõõmustas eelkõige asjaolu, et lõpuks ometi suudeti vältida suurt mõõna.

"Meil olid mängud, kus võitsime nii esimese veerandaja kui ka teise poolaja, kuid teise veerandi ärakukkumise tõttu ikka mõne punktiga kaotasime. Praegu vaatasin just protokollist, et vastase suurim spurt oli 6:0, ja sedagi üsna mängu alguses. Muidu olid ikka tulnud sisse paari-kolmeminutilised perioodid 0:10, 2:15. Täna üritasime seda vältida ja juures oli ka lisakäik," viitas Varrak mõistagi uuele täiendusele Isaiah Briscoele, kes kerkis kohe ka 20 punktiga Kalevi resultatiivseimaks.

"Kindlasti aitas see võidule kaasa, et rotatsioonis oli üks terav mees juures," märkis juhendaja, kuid jäi Briscoest rääkides üldiselt tagasihoidlikuks, lisades, et mõistagi valdasid teda ka teatud kõhklused. "Ta on meiega treeninud ainult kolm päeva, ega ma tunne teda veel. Korvpall ei koosne ainult talendist, oluline on ka see, kuidas mängija käitub väljaspool väljakut. Ma ei hakka koheselt õhupalli õhku laskma, teatud ohumärke juba on. USA noortel, kes tulevad esimest korda Euroopasse, oma keskkonnast välja, pole alguses lihtne, on ka kultuurierinevused. Täna tegi ta oma ära. Ega vastane ju teadnud tema kohta midagi - nagu meiegi," tõmbas Varrak suu muigele.