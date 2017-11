Vormel-1 Brasiilia GP võitis juba stardis liidriks tõusnud Ferrari sakslasest piloot Sebastian Vettel, kellele järgnesid Valtteri Bottas (Mercedes) ja Kimi Räikkönen (Ferrari).

Õhtu kõige vingema etteaste pakkus ilmselt hoopis maailmameister Lewis Hamilton, kes startis oma Mercedesega boksiteelt, kuid hakkas oma positsiooni sisuliselt iga ringiga parandama, kuni lõpuks veeres mees üle finišijoone neljandana. Kaotus Räikkönenile oli napp.

Viimast korda sõitis kodupubliku ees brasiillane Felipe Massa, kes sai täna seitsmenda koha. 2006. ja 2008. aastal õnnestus Massal Ferrari roolis kodune võidukihutamine kahel korral võita.

„Mul oli täna väga emotsionaalne päev. Tänan teid kõiki toetuse eest, aitasite mul teha nii hea sõidu, kui suutsin,“ ütles Massa pärast finišit.

BREAKING: Sebastian Vettel WINS the #BrazilGP for @ScuderiaFerrari 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/ApAJ8kRVuQ

INITIAL CLASSIFICATION (LAP 71/71)



Here's how they finished at the #BrazilGP 🇧🇷#F1 pic.twitter.com/gr8MjyFWTq