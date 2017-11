Eesti suusatajad tõestasid Soomes esimese lume võistlustel, et nende põhienergia on läinud treenimisele, ametnikega kemplemine usaldati juristile. Kahjuks on olukord täbar – suusaliit ei pruugi neid MK-etappidele lähetada.

Olosel hoolitses meie distantsimeestest parimate tulemuste eest Karel Tammjärv, kes tuli pühapäeval 15 km uisusõidus viiendaks. Päev varem oli ta 10 km klassikadistantsil saanud 14. koha. Pühapäeval võidutses venelane Aleksei Tšervotkin ja laupäeval tema kaasmaalane Aleksandr Bolšunov.

Eduka koostöö vili

„Emotsioonid on meeldivad,“ rääkis eile ka pärast etteastet pool tundi suusatanud Tammjärv, kes edestas pühapäeval Venemaa ässa Maksim Võlegžaninit ja Kasahstani tippu Aleksei Poltoraninit. „Ei maksa veel kõvasti vastu rinda taguda, pole detsembergi. Samas motiveerib tulemus samamoodi edasi töötama.“