Teatavasti pole kõik, mis hiilgab, kuld, ja korvpallureidki ei saa hinnata ainult ühe mängu põhjal, kuid üks on selge: 21aastane ameeriklane Isaiah Briscoe on BC Kalev/Cramole väärt täiendus. Ning pole välistatud, et ühel hetkel teeb mõni rikas klubi pakkumise, millest ei saa keelduda, või täpsemalt, mille järel vastavalt lepingule polegi midagi peale hakata.

Briscoe näitas, et on mängija, kes Kalevil puudu oli. Päris esimestel minutitel kasutas peatreener Alar Varrak teda mängujuhina, kuid see eksperiment lõppes peagi ja noor jänki võttis sisse ründava tagamängija koha. Pole just lihtne tulla esimest korda Euroopasse ja teha tugeva Kasahstani klubi vastu kohe säärane partii! Briscoe vajab Vana Maailma korvpalliga kohanemiseks ilmselgelt veel aega, kuid mees näitas nii häid individuaalseid võimeid ja oskusi kui ka piisavat IQd.

Ent - nüüd jääb üle vaid küsida, millal mees Kalevist ära ostetakse? Teame ju viimaste aastate põhjal väga hästi, et edukas esinemine Ühisliigas ei tähenda nalja ning kõrgel tasemel klubid on keset hooaega ridamisi Kalevist mängijaid üle ostnud. Meenutame kasvõi klubi edukaimat hooaega 2014/15, kui Frank Elegar siirdus Milano Emporio Armanisse ja Rolands Freimanis Kaasani Unicsisse, aga ikkagi oli Eesti meisterklubi viimase hetkeni play-off'i konkurentsis.

Aasta hiljem tõmbas BC Himki endale Josh Boone'i, eelmisel hooajal Peterburi Zenit Demonte Harperi, ja ka Itaalia esiliigatiim Udine Rain Veidemani.

Klubi tegi "piisavalt hea lepingu"

Naljaga pooleks võib küsida, kas Kalevi mänedžeri Kaarel Sibula meilikasti potsatab juba homme mõni ostusoov? „See oli alles esimene mäng, avamängus hiilgajaid on ennegi olnud, ja ühe mängu põhjal veel pakkumisi ei tehta,“ vastas Sibul. „Võtan asja rahulikult. Klubi on Briscoega teinud piisavalt hea lepingu.“

„Piisavalt hea“ tähendab mänedžeride keeles seda, et kui keegi soovib Briscoe'd Kalevist välja osta, tuleb lauale laduda piisavalt suur summa. Mees on Kalevis ühekuuse katseajaga, kuid see on ühepoolne - ehk katseaja jooksul ei saa mängija lihtsalt kaabut kergitada. Nii nagu sel hooajal juba tegi Saksamaale siirdunud leedulane Martynas Mažeika, kel oli ka endal õigus lahkuda.

Kui jutt juba läks üleostmistele, siis levib kuuldusi, et välismaalt tuntakse huvi hooaega suurepäraselt alustanud Cedric Simmonsi vastu. Sibul vastas, et tolle mehe kohta klubisse pärimisi tulnud pole. Peatreener Alar Varrak lisas, et Simmonsi suhtumine on üliprofessionaalne, kuid talle tuleb teha mööndusi - mehe keha vajab pärast iga Ühisliiga mängu kaht puhkepäeva, mida näiteks Madridi Realis ei saaks lubada.

Juba tekkis teatud ohumärke

Aga Briscoe? Varrak soovitas kõigil jääda kahe jalaga maa peale. „Kindlasti aitas see võidule kaasa, et rotatsioonis oli üks terav mees juures,“ märkis juhendaja, kuid jäi Briscoest rääkides üldiselt tagasihoidlikuks, lisades, et mõistagi valdasid teda ka teatud kõhklused. „Ta on meiega treeninud ainult kolm päeva, ega ma tunne teda veel. Korvpall ei koosne ainult talendist, oluline on ka see, kuidas mängija käitub väljaspool väljakut. Ma ei hakka koheselt õhupalli õhku laskma, teatud ohumärke juba on. USA noortel, kes tulevad esimest korda Euroopasse, oma keskkonnast välja, pole alguses lihtne, on ka kultuurierinevused. Täna tegi ta oma ära. Ega vastane ju teadnud tema kohta midagi - nagu meiegi,“ tõmbas Varrak suu muigele.

„Kui ta on mõistusega vend, kui tal jätkub tahet oma viset harjutada, näeme teda varsti NBAs. Kui aga on kehva tööeetikaga, jääb see talle unistuseks. On nii näiteid, kus noor mees on tubli ja lööb Euroopas kohe läbi, aga ka neid, kus kohanemine võtab aasta-paar aega, kuid lõpuks leiab mängija ikkagi Euroliigast.“

Varrak jättis täna pingile nii Kristjan Kanguri kui ka Gregor Arbeti, tõdedes, et pidi nappide kaotuste järel rotatsiooni muutma. „Astana alustas lühikese koosseisuga ja ka sundis selleks, „number nelja“ kohal alustas Erik Keedus. Hiljem tuli Bojan Subotic hästi sisse. Ning et olime kolm mängu järjest ühtemoodi tappa saanud (jutt käib mõistagi Ühisliigast - V.A.), pidin tegema muudatusi ja tänane mäng andis selleks ideaalse võimaluse - Astana oma koosseisuga pluss uue mehe Briscoe lisandumine,“ selgitas ta.

Briscoe nentis, et tiimikaaslased on aidanud tal hästi sisse elada ning ta jäi esimese Kalevi särgis tehtud esitusega rahule. „Tähtis oli võita, selle ma saime,“ märkis Briscoe.

Kalev peab järgmise Ühisliiga mängu uuel pühapäeval võõrsil Nižni Novgorodiga. Siim-Sander Vene eelmise hooaja koduklubi on seni saanud samuti ühe võidu, küll neljast mängust. Täna tuli Nižnil kodusaalis tunnistada Minski Tsmoki 91:82 paremust.

BC Kalev/Cramo - Astana 83:73

Kalev: Briscoe 20, 6 rs, Subotic 18, Simmons, Mirkovic 11, Sokk 6, Jõesaar, Dorbek 5, van der Mars 4, Keedus 3.

Astana: Carter 21, 5 rs, Kaselakis 16, Gordon 10, Ponomarjov 9, Udanoh 6, 10 lp, Clemmons 6, Viljhalmsson, Jergali 2, Žigulin 1.