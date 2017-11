Eesti viimase aja ühel edukaimal profiratturil Rein Taaramäel on selja taga tulemuste mõttes kesine hooaeg. Pärast kaheaastast Katjuša perioodi loodab eestlane aga uue hingamise leida Prantsumaa prokontinentaaltiimis Direct Energie.

"Erilist sädet ja power'it ei olnud. Mingis mõttes on aimu, milleks see oli, aga ma ei mõtle sellele praegu tagasi ega mõtle üle ja ei muretse," sõnas veel kümme aastat ratta seljas veeta sooviv Taaramäe ERRi spordiportaalile.

"Mul on selline tunne, et olen oma koha leidnud. Ma olen selles nii ülepeakaela sees, et ei suuda päevagi spordita elada. Võib-olla on seda kurb öelda, aga minu elu ongi rattasport."