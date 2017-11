Eesti korvpallikoondisel on üks lühemaid mängujuhtide paare Euroopas. Aga kuni teatud tasemeni on Sten-Timmu Soku (28) ja Rait-Riivo Laane (24) esitusi lust vaadata. Esimest näeb Eesti korvpallisõber iganädalaselt BC Kalev/Cramos, viimane alustas sel sügisel teist hooaega Kreeka esiliigas Piraeuse Ethnikose ridades. Seni on Sokku peetud Eesti esimängujuhiks, aga kui palju ta Laanest parem on? Basketball pani kaks kanget vastamisi.

Füüsis

Sokk on paar sentimeetrit pikem (ametlikult 184 cm, tegelikult paar pügalat vähem) kui Laane (ametlikult 179 cm ja see on tõele lähemal kui Soku puhul). Kehaliselt on Sokk pisut toekam, aga ei saa öelda, et ta oleks oluliselt tugevam või suudaks kaitses tänu massile paremini hakkama saada kui Laane.

Loodus pole kummalegi andnud ka alleniversonlikke pikki käsi või plahvatuslikkust. Laane on pisut väledam ja ta suudab vabasse ruumi kiiremini süstida.