Värskelt avaldatud naiste tennise maailma edetabeli eesotsas muudatusi ei toimunud. Maailma 50 parima tennisisti seas toimus ainult üks muudatus, kui ameeriklanna Catherine Bellis kerkis koha võrra 46. positsioonile.



See tähendab, et Anett Kontaveit hoiab parima eestlasena endiselt 34. kohta. Hiljuti Limoges'is WTA-turniiril veerandfinaali jõudnud Kanepi kerkis seitse kohta ning eestlanna nime võib nüüd leida 100. tabelirealt.



Naiste edetabelit juhib endiselt rumeenlanna Simona Halep, kellele järgnevad hispaanlanna Garbine Muguruza ja Taani esindaja Caroline Wozniacki.



Meeste maailma edetabelis valitseb jätkuvalt Rafael Nadal, kes kindlustas ühtlasi oma karjääri neljanda ATP maailma esinumbri trofee. Edetabelis hoiab teist kohta legendaarne šveitslane Roger Federer ning kolmandalt positsioonilt võib leida Alexander Zverevi.



Jürgen Zopp tõusis tabelis 14 koha võrra 164. positsioonile, Vladimir Ivanov langes viie koha võrra ning tema võib nüüd leida 539. tabelirealt.



31aasta vanuselt on Nadal vanim mängija, kes hooaja maailma esinumbrina lõpetanud. Varasemalt on hispaanlane parim olnud 2008., 2010. ja 2013. aastal.