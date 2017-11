Haige tuleb arsti juurde vastuvõtule.

"Ma olen väga rahutu. Minu naine petab mind, aga sarved millegipärast ei kasva?"

Arst: "Ega nad ei peagi kasvama, sarved on kujund."

Haige: "Suur tänu, doktor. Te rahustasite mu maha. Ma mõtlesin kogu aeg, et võib-olla on mul organismis kaltsiumipuudus!"