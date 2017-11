Neli aastat tagasi Madridi Realiga liitunud Gareth Bale on selle aja jooksul Hispaania klubi eest pidanud 159 kohtumist. Paraku on teda kimbutanud ka 19 erinevat vigastust. Tänavu on waleslane kirja saanud üheksa mängu ning on järjekordse traumaga pingil istunud alates 26. septembrist.



Madridi suurklubi käis Tottenhamile mehe eest välja 100,7 miljonit eurot, kuid paraku on mängumees pallinud ainult 55% võimalikest kohtumistest Madridi Reali särgis.



Hispaania väljaanne AS lisas ostuhinnale juurde mehe iganädalase palganumbri, et teada saada, kui palju Bale ikkagi Reali jaoks maksma on läinud.



ASi hinnangul on ostuhinna ja palgatasude summa 168,6 miljoni euro lähedal, mis tähendab, et iga Bale'i mäng on Realile maksma läinud veidi üle miljoni euro (1 060 377 eurot).



Samas ei saaks öelda, et raha päris tuulde oleks visatud. Bale'i klubis olnud aja jooksul on Madridi gigant võitnud kolm Meistrite liiga trofeed, Hispaania meistritiitli, tulnud Hispaania karikavõitjaks ning taskusse pistnud veel väiksemaid tiitleid.