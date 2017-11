Eesti suusasprinter Kein Einaste saatis Eesti Suusaliidule kirja, kus ta soovib konkreetsetele küsimustele vastuseid. Avaldame siinkohal jupikese suusataja arupärimisest.



"See, et me oleme maailmakarikasarjas üks kõige või ise kõige amatöörlikum koondis, selle faktiga ma olen leppinud. Aga küll ma pole leppinud sellega, et me anname alla ja siis loodame, et tulemused vastavad mitu pügalat kõrgemal asetsevate koondistega.



Väita leheveergudel, et ma olen lepingule alla kirjutanud on VALE. Jah ma olen igati nõus, kui Te kirjutate mulle täpsemalt lahti, mida kujutab endast lepingu taust täpsemalt, millega ma ennast seon, mis need umbmäärased punktid täpsemalt tähendavad jne jne. Ma lihtsalt tahan teada, mida minul on täpsemalt oodata."

Refereeritud artikli täistekst Delfis.

Õhtulehele teadaolevat ei soovinud Einaste kordagi kirja avalikuks tuua, vaid tegemist oli konkreetselt Eesti Suusaliidule adresseeritud pöördumisega ning tema seda ajakirjandusele saatnud pole.