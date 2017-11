Jalgpallur Cristiano Ronaldo teeb kõik endast oleneva, et tema geenid elaksid meie planeedil väga kaua. Portugali superstaaril on kokku juba neli last.

Laste arv iseenesest polegi katoliiklikus Portugalis midagi nii eriskummalist, aga kolm neist on Ronaldo perre sündinud viimase viie kuu jooksul!

Viimati sündis perelisa pühapäeval, kui jalgpalluri sõbratar Georgina Rodriguez tõi ilmale väikese Alana Martina. Esmakordselt sai Ronaldo isaks 2010. aastal, kui sündis Ronaldo Jr. Kuid tänase päevani pole avalikustatud, kes on poisi ema.

A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana estão muito bem! Estamos todos muito felizes! ❤️ A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Nov 12, 2017 at 12:19pm PST

Tänavu juunis sündisid Ronaldo perre kaksikud Mateo ja Eva, kelle tõi väidetavalt USAs ilmale surrogaatema. Asendusema kasutamisest on räägitud ka Ronaldo esimese poja puhul.

Kokkuvõttes on Ronaldol kokku neli last, kellel on kolm erinevat ema. Neljast lapsest kolm on sündinud viimase viie kuu jooksul.