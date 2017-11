Portaal This is Anfield võttis teema tõsisemalt luubi alla. Pikema arutluseta ollakse üsna kindlad, et ühe keskkaitsjana peab praeguse seisuga väljakule jooksma Joel Matip. Küll aga jätkub arutelu teemal, kas Kameruni koondislase kõrval peaks alustama horvaat Dejan Lovren või Eesti koondise kapten Ragnar Klavan.

Nüüd on horvaat aga vigastusest paranenud ja rahvuskoondise eest sai ta äsja kirja kaks täismängu Kreeka vastu. Klavan samal ajal Eesti koondisega ei liitunud ja eelmise nädala andis peatreener Jürgen Klopp talle vabaks.

Kas nüüd peaks eelistama tervenenud Lovrenit või puhanud Klavanit? This is Anfield arvab, et esialgu peaks jätkama paariga Matip-Klavan.

„Paberil on Lovren parem keskkaitsja kui Klavan, kuid jalgpalli ei mängita paberil ja arvestama peab iga mängija meeskonnale pakutav panusega. Matipil on Klavani kõrval mugavam mängida. Ta teeb vähem vigu ja Liverpool on selle paariga viimastel nädalatel oma vormi säilitanud,“ kirjutab portaal.