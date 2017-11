Kuus Pireuse Olympiacose korvpallitiimi mängumeest andsid teada, et nemad 2019. aasta MM-valiksarjas rahvuskoondistega ei liitu. Tänane otsus mõjutab otseselt ka Eesti koondist.

Oma riigi eest ei soovi MM-valikturniiril mängida kreeklased Kostas Papanikolaou, Vangelis Mantzaris, Ioannis Papapetrou ja Giorgios Printezis, lätlane Janis Strelnieks ja serblane Nikola Milutinov.

Eesti kuulub Kreekaga samasse alagruppi ning teiste hulgas ei tule Balkani riigi koondisele appi ka NBA mehed Georgios Papagiannis ja Giannis Antetokounmpo.

Olymipacose meeste ühisavalduses tunnistatakse, et nende poolt oleks väga ebaprofessionaalne lahkuda klubi juurest Euroliiga mängude ajaks, sest hooajaks ettevalmistuse ajal oldi samuti koondise juures. Kõik mehed tunnistavad, et on seni alati koondist esindanud, kuid praegu on nad sattunud ebamugavasse olukorda, kus peavad valiku tegema.

Eesti ja Kreekaga kuuluvad samasse MM-valikgruppi ka Iisrael ja Suurbritannia.