Järgmisel aastal Venemaal toimuv jalgpalli MM peetakse ilma Itaalia koondiseta. Valiksarja play-off’is kaotas neljakordne maailmameister kahe matši kokkuvõttes 0:1 Rootsile.

Ainus värav löödi 10. novembril toimunud avamatšis, kui otsustava tabamuse autoriks märgiti Jakob Johansson. Nüüd kohtuti Milanos San Siro staadionil, kuid Itaalia ei suutnud enamat 0:0 viigist.

Täna pakkus muuhulgas kõvasti kõneainet hispaanlasest kohtunik Antonio Mateu, kellelt vähemalt kolmel korral (kaks korda Rootsi, korra Itaalia) penaltit nõuti. Mitmed eksperdid on tunnistanud, et kohtunik võis eksida.

A non-handball given against Northern Ireland, two clear handballs not given against Italy. Football is pathetically Luddite. Slow and begrudging acceptance of review technology.