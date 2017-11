KORVPALL

Eesti klubide osalusel peetav Balti liiga kohtumine on jõudnud poolajapausini: Tartu Ülikool juhib TLÜ/Kalevi vastu 44:31. Teises kohtumises on Rapla Jurmala vastu 24:26 kaotusseisus, poolajapausini on minna 4.54.