Matš sai suurt kõlapinda juba paar päeva enne avavilet, kui Cavaliersi liider LeBron James imestas, miks Knicks valis suvises noormängijate draft'is Prantsusmaa mängujuhi Frank Ntilikina, mitte ameeriklase Dennis Smith jr.-i. Hiljem kinnitas James, et tema kriitika oli suunatud nüüdseks Knicksist vallandatud Phil Jacksoni poole ning Ntilikina ja Knicksi vastu pole tal otseselt midagi.

Korvpalliiiga NBA tänaöine keskne kohtumine peeti New Yorgis, kus sealne Knicks pidi 101:104 alla vanduma Cleveland Cavaliersile.

Vahejuhtumist ammutas enam energiat Knicks, kes võitis teise veerandaja 29:13 ning juhtis poolajaks 51:38. Neljandal veerandajal tuli Cavaliers tänu Kyle Korveri ja Channing Frye kolmestele mängu tagasi ja kohtumise saatuse otsustas Jamesi kaugvise poolteist minutit enne lõppu, mille ta saatis teele üle Läti imemehe Kristaps Porzingise.

Jamesi arvele jäi lõpuks 23 punkti ja 12 resultatiivset söötu, Korver viskas 21 punkti. Knicksi resultatiivseim oli 28 punktiga Tim Hardaway jr., Porzingis ja Kanter kogusid mõlemad 20 silma. Kanteri arvele jäi ka 16 punkti ja 4 resultatiivset söötu.

Mängu kokkuvõte:

Kired ei vaibunud ka peale mängu lõppu. "Mind ei huvita, kelleks sa end kutsud - kuningaks, kuningannaks või printsessiks - me ei anna alla ja võitleme lõpuni. Kui hakkad kellegagi tüli norima, tee seda täismehega, mitte kollanokaga," viitas Kanter Jamesi "kuninga" hüüdnimele.

LeBron ei jäänud võlgu: "Ma olen kuningas, mu abikaasa on kuninganna ja mu tütar on printsess. Kõik nimetused on õiged."

Hooaega nigelalt alustanud Cavaliers on idakonverentsis endiselt Knicksist tagapool. Seitsme võidu ja seitsme kaotusega Cavaliers on üheksas, seitsme võidu ja kuue kaotusega Knicks aga kuues.

Teised tänased tulemused:

Washington Wizards - Sacramento Kings 110:92

Milwaukee Bucks - Memphis Grizzlies 110:103

New Orleans Pelicans - Atlanta Hawks 106:105

Phoenix Suns - Los Angeles Lakers 93:100

Utah Jazz - Minnesota Timberwolves 98:109

Portland Trail Blazers - Denver Nuggets 99:82

Golden State Warriors - Orlando Magic 110:100

Los Angeles Clippers - Philadelphia 76ers 105:109