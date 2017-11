Eesti kuulsaimast ja parimast kulturistist Ott Kiivikast on valmimas elulooraamat, mille on kirja pannud ajakirjanik Kaire-Külli Vaatmann. Pealkirjaks sai "Visa hing Ott Kiivikas".

Raamatu esitlus on 1. detsembril Viru Keskuse Rahva Raamatu poes. "See ei ole igav faktikogum, vaid lood elust enesest ja luban, et naerda saate ka," kirjutas Kiivikas Instagramis.

Teose promotekst kirjeldab raamatut nii: "On igaühe enda asi, kas hakata lompi kukkudes virisema või võtta jalad paljaks ja pigistada varvaste vahelt porivorste. Inimesi eristab üksteisest huumorisoon ja eelkõige oskus iseenda üle naerda. Nii ongi, sa kas naerad või nutad. Ott Kiivikas naerab.

See raamat on lihastest, sitkusest, piitsast ja präänikust, lihastest, higist, armastusest, pisaratest, lõputust naerust ja muidugi lihastest."