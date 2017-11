Katastroof! Krahh! Õudus! Ilmselt nii mõtlesid eile õhtul üle maailma hulk Itaalia jalgpallikoondise poolehoidjaid. Maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiri play-offis Rootsile kaotanud saapamaa esindus jääb esmakordset pärast 1958. aastat vutimaailma suurimast prallest eemale.

Uurisime Eesti jalgpalliliidu presidendilt Aivar Pohlakult, mida lõunaeurooplaste fopaa MMile ja FIFAle tähendab?

"Asi on ikkagi lihtsalt selles, et üks legendaarne jalgpallikoondis koos oma kümnete miljonite fännidega jääb suurturniirist kõrvale, mis tähendab, et need inimesed, kes samastavad oma jalgpallihuvi Itaalia koondise toetamise ja jälgimisega, vaatavad järgmisel suvel toimuvat MM-finaalturniiri lihtsalt veidi jahedama pilguga," sõnas Pohlak. "Mingit katastroofi sellest otsida on mõistagi püha lihtsameelsus ja kuigi juba kostab hääli, mis räägivad sellest, et Itaalia-suguseid mitmekordseid maailmameistreid võiks lubada finaalturniirile ilma valikmängudeta, on tõde pigem selles, et Itaalia, nagu ka Hollandi juba teine järjestikune suurturniirilt kõrvalejäämine peegeldab eelkõige nende jalgpalli hetkeseisu.



Itaalia jalgpalliinimestega kõneldes kuuldub ala hetkeseisu kohta kahetisi arvamusi. Ühed ütlevad, et fookus noortetööle on kadunud ja sealt täna Itaalia jalgpalli tema saabas kõige rohkem pigistavatki – treenerkond olevat vananenud ja vanameelne ja mis kõige tähtsam - andekatel noortel on tippklubides löögile saada üha keerulisem. Itaallaste kolmene kaitseliin on kokku täpselt 100 aastat vana ja kui hiljutises Hispaania – Itaalia valikmängus üks neist kolmest puudus, siis toimetasid hispaanlased Itaalia kaitse kolmandikul nii, nagu ise soovisid.

Teised jällegi räägivad, et väärilised mantlipärijad veteranidele on itaallastel olemas, kuid peatreener Ventura jäi põlvkondade vahetusega jänni ja et küllap oleks Conte treenerina siiski läbi oma autoriteedi suutnud koondise Venemaale viia. Tähelepanu juhtijana probleemide olemusele võib MM-ile mittepääsemine olla pikas perspektiivis saapamaa jalgpallile isegi hea. Samas on kurdetud sedagi, et nagu paljudes muudeski valdkondades tänapäeval on Itaalia jalgpallijuhid suuresti formaalses rollis ja nende side sisemise kogukonnaga lõtv, mis teeb protsesside kiire pööramise keerulisemaks."