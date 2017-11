"Väikese" Kalevi juhendamise huvi pole varjanud ka praegu Viru-Nigulas koolipoisse treeniv Andres Sõber. "Olen pisut meediat jälginud ja olen info kätte saanud. Andres on mulle paaril korral helistanud, aga olen siis olnud valel ajal vales kohas. Eks pean talle tagasi helistama, küll tal juba on midagi tarka öelda. Kes teab, võib-olla leiame midagi ühist," sõnas Kullamäe naeru saatel.

Kas Kullamäe tuleb klubijuhtide soovidele vastu ja asub ise peatreeneri ametikohale, selgub just siis. "Praegu pole sellele mõelnud, nii kiire on olnud. Tulen tagasi, eks siis näeb," rääkis ta telefonitsi.

Kuidas Kullamäe Saksamaa-aja kokku võtab? "Kolm kuud on läinud väga ägedalt, nagu lennatas. Ehk isegi kõige ägedam aeg, mis olnud on. Juba on väike stress, et peab Eestisse tagasi tulema. Olen kohtunud treenerite, asjapulkade, skautide ja korvpallimaailma niiditõmbajatega," vastas ta.

"Hiljuti käisin näiteks Müncheni Bayerni mängu vaatamas. Kahju, et Siim-Sander Vene vigastatud on, oleks tahtnud teda Reggio Emilia särgis näha. Siis veel Bambergi - Istanbuli Fenerbahce Euroliiga kohtumist. Väga põnev! Lõunat olen söönud Bambergi, Bayerni ja Berliini Alba spordidirektoritega.

Nendega vestlesin peamiselt noortesüsteemide loomisest. Ka Eestis on pikka aega olnud üleval teema, kuidas noori esindusvõistkonda edutada. Need on teemad, mis huvitavad mind väga. Ma olen siin asju vaadatud laiema pilguga kui lihtsalt treenerina. Kes teab, kas sellest üldse kasu on, aga mul ju praegu suurt tööd pole - miks mitte ringi vaadata?" esitas Kullamäe retoorilise küsimuse.

Lisaks on endine viskekahur peale aidanud Saksamaa kõrgliigaklubi Gotha Oettinger Rocketsi juures treenivat poega Kristianit.

18aastane tagamängija kuulus vahepeal isegi Bundesligas mängiva esindustiimi koosseisu ja sai platsilegi, aga viimasel ajal on ta mänguaega kogunud vaid Gotha duubel- ja noortetiimi ridades.

Kristian Kullamäe Eesti U18 koondise särgis. (Martin Ahven)

Papa-Kullamäe selgitas lühidalt vangerduste põhjuseid. Tegelikult on asi lihtne - mõnel nädalal oli meeskond vigastustest nii räsitud, et klubijuhtidel polnud muud valikut kui Kristian Kullamäe tulle saata. Siis palgati ajutist tööjõudu ja ajapikku on meeskond tervemaks saanud.