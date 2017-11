Naiste tennise valitsejanna Serena Williams sünnitas 1. septembril oma esiklapse, tütre nimeks sai Alexis Olympia. Eesti aja järgi möödunud ööl ilmus Williams esimest korda pärast sünnitamist punasele vaibale.

Nagu fotodelt näha, pole Williams veel oma sportlasvormi saavutanud, kuid see on ka igati mõistetav. Ta on varem välja öelnud, et soovib uueks hooajaks tipptennisesse naasta.

Muide, hiljuti võttis ameeriklanna sõna Twitteris ning tõdes, et ehkki ta armastab lapse isa Alexis Ohaniani väga, aga kui mees ostab paari lapsele veel ühe kostüümi või mänguasja, läheb Serena väga-väga vihaseks!

I do love Alexis Sr. @alexisohanian but if he buys one more outfit or toy for Olympia @OlympiaOhanian I'm going to explode