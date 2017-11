Michelini kõrval autoralli MM-sarjas osalev rehvifirma DMACK tuleval aastal täishooaega kaasa ei tee, kirjutab väljaanne Autosport. Mullu sõitis DMACKi värvides ja -rehvidega Ford Fiesta WRC-ga Ott Tänak, sel aastal Elfyn Evans.

DMACKi boss Dick Cormack ütles, et suurde mängu panustamise asemel keskendutakse WRC2-sarjale. "Oleme DMACKiga saavutanud tohutu edu ja andnud M-Spordi tiitlivõitu suure panuse. Aga nüüd on aeg teha samm tagasi, sest WRC-le panustamine on mõjutanud meie testiprogrammi," lausus ta.

Eelkõige tahab DMACK arendada asfaldirehvi, mis on seni olnud nende kirstunaelaks.

Seni on DMACK teinud koostööd M-Spordiga, aga nüüd ei välistanud Cormack võimalust, et partnersidemed luuakse mõne teise meeskonnaga nagu Citroen, Toyota või Hyundai. Pikemas plaanis on Cormacki eesmärk on endine: viia DMACKi rehve kasutav auto maailmameistriks.