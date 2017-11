Alates 2013. aastal toimunud suusaõnnetusest raskes seisundis ravil viibinud seitsmekordse vormel-1 maailmameistri Michael Schumacheri fännid on taas ärevaks tehtud, sest võidusõitja eest hoolitsev abikaasa Corinna saatis Saksamaa väljaandele In Touch kurjakuulutava avalduse.

Õnnetuse tõttu raske ajukahjustuse saanud Schumacheri tervise kohta on aastate jooksul ilmunud äärmiselt vähe ametlikku informatsiooni ja seega on teadmistejanus poolehoidjad pidanud leppima peamiselt kuulujuttudega.

"Otsus, et Michaeli privaatsust on avalikkuse eest kaitstud, on tehtud tema huvides. Oleme selgelt väljendanud, et juhtunud on midagi tõsist," seisis abikaasa avalduses.

Just viimased sõnad on eriti murettekitavad - Schumacheri abikaasa sõnad võivad tähendada seda, et vormelisangari seisund on veelgi halvenenud.