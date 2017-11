Oktoobri alguses ilmus Eesti Päevalehes artikkel „Naiste korvpalli tippklubi kadumine annab Eesti naistekoondisele valusa hoobi“. Lugu ja kogu olukord tekitas pahameelt nii korvpallisõprades kui mõistagi ka mängijates.

Artikkel avaldus 26. oktoobril ilmunud korvpalliajakirjas Basketball. Uus number näeb ilmavalgust juba 30. novembril.

Osa koondise tasemel pallureid jäi seoses FCR Media/Rapla KK (endine 1182 Tallinn) klubi lagunemisega ripakile ning tõenäoliselt lõpetab mitu tippmängijat karjääri. Tõsi, tööl on nad pidanud käima korvpalli kõrvalt niikuinii, seega jäi neile kahest „tööst“ üks.

Kas meil on ükskõik? Või nagu lagunenud naiskonna kapten Pirgit Püü nimetatud artiklis ütles: „Alaliit peaks sellisteks asjadeks valmis olema… Arusaamatu, kuidas lastakse säärastel apsakatel juhtuda. Asjad olid kehvad, kuid kogu suvi oli tunne, et lõpuks keegi ikka aitab. Meesteklubidele ju tuldi appi (loe: Pärnu Sadam – A.M.), kuid kahjuks selgus, et naistekorvpall ei huvita kedagi.”