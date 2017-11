Itaalia jalgpalliliit teatas, et peatreener Gian Piero Ventura ametipostil ei jätka. Teatavasti jäi Itaalia 2018. aasta MM-finaalturniirist kõrvale, viimati juhtus see aastal 1958. Itaalia jäi MM-valiksarja play-off'is kahe mängu kokkuvõttes 0:1 alla Rootsile.

Pärast koduväljakul tehtud mannetut 0:0 viiki teatas Ventura, et tegelikult on ta oma tööga korralikult hakkama saanud, mis siis, et MMilt eemale jäämist peetakse Itaalias krahhiks.

"Finaalturniir saab ilma Itaaliata olema üsna inetu, aga kahjuks pole enam võimalust seda viga parandada. Mida ma teha saan? Vabandasin itaallaste ees, aga sellegipoolest näitas koondis minu käe all tulemusi, mis kuulusid viimase 40 aasta paremate sekka. Kaotasin kahe aasta jooksul ainult kaks kohtumist," ütles ta Eurospordi vahendusel.

69aastane Ventura asus Itaalia koondise etteotsa pärast 2016. aasta EM-finaalturniiri. Kriitikud tõid tema puudustena esile eelkõige igava mängustiili ja kangekaelsuse.