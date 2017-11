Tänavune Austraalia ralli MM-sarja üldarvestuses enam suurt rolli ei mängi. Sebastien Ogier kindlustas Walesis viienda individuaalse maailmameistritiitli ning Ott Tänak tõi oma M-Spordi masinaga Malcom Wilsoni meeskonnale konstruktorite karika. Sellest hoolimata tõotab maakera kuklapoolel toimuv kihutamine tulla huvitav, sest taevast oodatav vihm võib Rohelise Mandri teeolud pea peale pöörata ning samamoodi on veel elus võimalus, et Tänak lõpetab MM-sarja üldarvestuses teise kohaga.

Mis saab Sebastien Ogier'st?



Enamus järgmise aasta töökohtadest on praeguseks juba ära jaotatud. Kui veel nädala alguses oli õhus Ogier' võimalik üleminek Citroeni tehasemeeskonda, siis vahetult enne rallit kummutas prantslane need spekulatsiooni L’Equipe’le antud usutluses.



„Ma tean täpselt, mida ma järgmine aasta teen, kuid ma ootan veel natukene, enne kui selle teatavaks teen,” sõnas praegu Fordi rooli keerav mees. „Üks on aga kindel, kui ma jätkan WRC-karussellis, siis juhtub see ainult M-Spordis.”

Prantslane on lõpetamise mõtteid varemgi mõlgutanud. Pärast Volkswageni lahkumist tippseltskonnast jäi mees mullu ootamatult masinata ning tagantjärele on Ogier' tunnistanud, et juba siis oli üheks variandiks rallimaailmast minema jalutamine.



„Kaalusin seda varianti väga tõsiselt,” lausus prantslane tänavu, „Pärast lapse sündi on aina raskem kodust lahkuda.” Samamoodi tuli rallimaailma karm pool mehele meelde tänavusel Soome rallil, kui ta täiskiirusel oma masinaga teelt välja sõitis.



Niisiis on Ogier' jaoks lauale jäänud kaks pakkumist, üks Malcolm Wilsoni ning teine tema abikaasa Andrea Kaiseri poolt. Suure tõenäosusega avalikustab mees oma valiku pärast Austraalia rallit.

Kas vihm lööb kaardipaki sassi?



Tavapäraselt on Austraalias eelisseisus stardijärjekorras tagapool alustavad ploodidi. Loogika on lihtne. Esimesed sõidavad kruusateed lahti ning tagumised tallavad puhtal teel täiega gaasipedaali. Tänavu ei pruugi nii minna.



Austraalia idarannik on nautinud palju vihmahoogusid ning korraldajate sõnul on ka teeolud endiselt märjapoolsed. Lisaks lubavad kõik suuremad ilmaennustused eelolevaks nädalavahetuseks sademeid ning kui Rohelisel Mandril juba sadama hakkab, siis kergest sabinast juttu pole.



Kui esmapilgul võiks arvata, et vihmased olud on taas vesi DMACK’i rehvidele ja Elfyn Evansile, siis erinevalt Suurbritanniast on Austraalias isegi vihmase ilma korral üle 20 kraadi sooja. Seetõttu ei muutu teed mitte tavapärasteks sopamülgasteks, vaid pigem võib tekkida kruusakattele märg kiht, mis meenutab kohati rohkem jääd.