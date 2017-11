Korvpalli Euroliigas neelas eriti mõru pilli alla Barcelona, kaotades võõrsil 81:84 Saksamaa klubile Bamberg. Sealjuures võitis Barcelona avaveerandi koguni 38:12, aga poolajaks oli edu kahanenud 49:37 peale.

Bambergi hoog ei peatunud ja esimest korda mindi juhtima neli minutit enne lõppu, kui endine NBA-mees Dorell Wright tegi seisuks 75:74. Viimastel minutitel tegi Bambergi poolelt skoori kreeklasest vanameister Nikos Zisis, Barcelona staarid Thomas Heurtel ja Kevin Seraphin aga eksisid lõpus järjepanu. Kolmas prantslane Adrien Moerman oskas üheksa sekundit enne lõppu mööda visata ka kaks vabaviset.

Võitjate resultatiivseim oli Wright 16 punktiga, Ricky Hickmani arvele jäi 14 silma. Barcelonale tõid Rakim Sanders 17 ning Adam Hanga ja Moerman mõlemad 14 punkti.

Bamberg teenis kolme kaotuse kõrvale neljanda võidu, taas oodatust nigelamalt esinenud Barcelonal on kaks võitu ja viis kaotust.

