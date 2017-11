Ott Tänak ütles Austraalia ralli eel, et läheb mõistagi püüdma võitu ja üldarvestuse teist kohta, kuid mõistagi pole see kerge. Sebastien Ogier on maailmameistritiitli juba kindlustanud, Tänakut lahutab teisel kohal asuvast Thierry Neuville'ist 14 punkti.

"Arvan, et see eesmärk [ralli võita] on kõigil, kellelgi midagi kaotada ei ole," ütles Tänak ERRi spordiportaalile. "Lõpuks väga palju ei muuda, kas oled teine või kolmas, päeva lõpuks kaotaja ikka. Aga see on meie jaoks mingigi motivatsioon. Kui vähegi võimalus, siis ikkagi üritame selle nimel sõita ja ma arvan, et punktivahe on hetkel piisavalt suur ja ma kardan, et alla võidu ei õnnestu seda tulemust paremaks saada. Võib-olla lõpuks see [teine koht] ei muuda midagi, aga motiveerib piisavalt," lisas ta, märkides, et testikatsel oli auto hea.

Ralli algab Eesti aja järgi tänase päeva viimasel tunnil.