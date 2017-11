Seoses rahvusvahelise antidopinguagentuuri WADA tänase teatega, et Venemaa vastava organisatsiooni RUSADA liikmesust praegu ei taastata, on idanaabri juures taas löönud lõkkele kartused, et nende sportlasi ei lubata veebruaris peetavale Pyeongchangi taliolümpiale.

Venemaa suusaliidu president Jelena Välbe püüab sportlasi ja huvilisi rahustada, märkides, et pole vaja ise asju välja mõelda. "Armastame ennustada kohvipaksult, kuid pole mõtet putru ja kapsaid kokku segada. WADA ja ROK on ikkagi kaks erinevat organisatsiooni. Nad teevad koostööd, kuid ma ei arva, et RUSADA õiguste taastamata jätmise tõttu ei lubata meid olümpiale. Pole tarvis asjast ette rutata," rääkis Välbe kodumaisele meediale.