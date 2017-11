Tänavusel hooajal jalgpalli Esiliiga teise kohaga lõpetanud kuid FCI Tallinna ja Tallinna Levadia ühinemise ning Sillamäe Kalevi pankroti tõttu kõrgliigasse ikkagi otsepääsme teeninud Tallinna Kalev otsustas lõpetada koostöö senise peatreeneri Marko Pärnupuuga.



Joel Lindpere: “Kuna meil on kindel nägemus ja visioon, mille järgi töötame, siis sportlikus mõttes oli see vajalik otsus. Meie klubi areneb ning tõustes Meistriliigasse oli vaja samm edasi teha. Marko on suurepärane inimene ning me täname Markot tehtud töö eest ja soovime talle edu ja tuult tiibadesse uutel väljakutsetel.“

Marko Pärnpuu juhendas Tallinna Kalevi esindusmeeskonda hooaegadel 2015-2017.