Suvel FC Barcelonast 222 miljoni euro eest välja ostetud Neymari võib Prantsusmaa tippklubist PSG kätte saada täpselt sama raha eest.



Mäletatavasti ei soostunud Kataloonia gigant brasiillast müüma, kuid kuna Hispaania liigas on mängijate lepingutes kohustuslikud väljaostuklauslid, kasutas PSG oskuslikult ära kontrahti sisse kirjutatud linnukese, et Neymar omale meelitada.



Nüüd aga väidab El Chiringuito, et Pariisi Saint Germainis on Sambamaa palluril lepingusse kantud täpselt sama punkt, samasuguse väljaostuklausliga.



Prantsusmaa liigas pole sellised lepingud aga kohustuslikud. Seega kui kuulujutt 222 miljoni euro suurusest klauslist osutub tõeseks, on see sinna lisatud Neymari enda palvel, et mees vajadusel taas klubi saaks vahetada.